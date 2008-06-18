Сходу нічим пишатися?

Харків. 18 червня. УНІАН. Третина українців, що переважно живуть на Сході, вважають свій регіон непривабливим для туристів.

Це випливає з переданих УНІАН результатів соціологічного дослідження «Територія», проведеного Інститутом проблем управління ім. Горшеніна в рамках річної програми досліджень 2008 року «Проект країни».

За даними опитування, 22% респондентів вважають, що найбільший інтерес для туристів у їхньому регіоні становлять історичні пам’ятки. 21% опитаних вважає, що такий інтерес можуть становити природа, ландшафти. 15% вказують на чистоту водойм, повітря та лісу, а близько 11% відзначають лікувальні води, грязі, солі, стільки ж респондентів визначили сільськогосподарську продукцію.

Це головні особливості регіонів України, які, на думку їхніх жителів, можуть становити інтерес для туристів. Також були відзначені релігійні цінності, народна творчість, національна кухня та археологічні пам’ятки.

Проте понад чверть респондентів – 25,3% - категорично заперечили наявність у своєму регіоні будь-чого, що може становити інтерес для туристів. Ще 8,1% було важко відповісти на це питання. Аналітики інституту роблять висновок, що понад 33% українців не бачать навколо себе нічого привабливого.

Відповідно до досліджень, пишатися природою свого регіону схильні в першу чергу жителі Буковини, Закарпаття та Криму, певною мірою – мешканці Північного Сходу (Полісся), Поділля, Центру України. Релігійними цінностями – галичани та мешканці Центру, археологічними цінностями – волиняни, історичними – кияни, мешканці Закарпаття та Центру.

Чисті води готові показати туристам жителі Закарпаття, Поділля та Криму, найбільше лікувальних вод, солей та грязей - на Поділлі, Закарпатті, Волині та Одещині.

Частіше за інших констатують відсутність на своїй території будь-чого цікавого мешканці Харківщини, Південного Сходу, Донбасу, а також Півночі та Центру.

“Цікаво, що песимісти не відрізняються від решти респондентів ані за віком, ані за матеріальним станом, освітою чи характером зайнятості”, - наголошують в Інституті Горшеніна.

Водночас, лише 3,1% респондентів оцінюють як добру якість доріг у своїй місцевості, 18,7% - задовільну, 76,5% - погану або незадовільну.

Соціологічне опитування «Територіально-адміністративний устрій України» проводилось Інститутом Горшеніна в рамках річної програми соціологічних досліджень 2008 року «Проект країни» з 15 по 30 квітня 2008 року у 129 населених пунктах України. Всього, згідно з маршрутною вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2006 респондентів, які репрезентують доросле населення України віком від 18 років. Квотами у вибірці були: вік, стать, освіта і тип населеного пункту, в якому мешкає респондент. Загальна кількість пунктів опитування 129 (63 міста і 66 сіл). Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.