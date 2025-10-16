Завдяки співробітникам СБУ та їх роботі, міф про "всесильність ФСБ" розсипався прямо на очах, кажуть в українській спецслужбі.

Сьогодні російські спецслужби відзначилися черговою "гучною" заявою про те, що українська спецоперація "Павутина" нібито проводилася під кураторством іноземних партнерів і не завдала суттєвої шкоди військовим спроможностям РФ. Служба безпеки України вважає ці заяви спробою російських спецслужб виправдатися за власний провал перед внутрішньою аудиторією. Про це у коментарі УНІАН повідомила прес-служба СБУ.

"Завдяки співробітникам СБУ та їх роботі міф про "всесильність ФСБ" розсипався прямо на очах і згорів разом з літаками стратегічної авіації РФ. "Павутина" – це унікальна, складна та багаторівнева спецоперація, яку СБУ реалізувала виключно власними силами", - йдеться у коментарі.

В спецслужбі підкреслили, що Україна і надалі буде боляче бити ворога на полі бою та у його глибокому тилу.

Відео дня

"Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди – на морі, в повітрі й на землі. А як треба – дістанемо і з-під землі", - зазначив голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

Операція "Павутина" – деталі

Як повідомляв УНІАН, спецоперація СБУ "Павутина" відбулася 1 червня. Її хід контролював особисто президент Володимир Зеленський, а керував підготовкою та проведенням "Павутини" безпосередньо Малюк.

"Бавовна" була на аеродромах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". В результаті операції було уражено 41 літак РФ, або 34% всієї стратегічної авіації противника. Серед них – Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160, якими окупанти обстрілювали мирні українські міста, а також унікальні ворожі літаки-розвідники А-50.

Вас також можуть зацікавити новини: