Успішно здійснено пуск української РН «Зеніт-3SL»

Харків. 17 липня. УНІАН. У середу о 8.21 за київським часом з плавучої платформи «Одіссей», що знаходиться на екваторі в Тихому океані, успішно стартувала ракета-носій ”Зеніт-3SL” з телекомунікаційним супутником, що належить американській компанії.

Про це УНІАН повідомили в інформаційно-аналітичному центрі «Спейс-Інформ».

Як відзначають у «Спейс-Інформ», це вже четвертий успішний пуск української ракети-носія в рамках програми «Морський старт» у нинішньому році.

Довідка УНІАН. Ракета «Зеніт-3SL» спроектована державним підприємством «Конструкторське бюро «Південне».

У виробництві «Зеніт-3SL» беруть участь деякі харківські підприємства космічної галузі.