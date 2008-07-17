Фонд Фельдмана сплатив відпочинок дітям з особливими потребами

Харків. 17 липня. УНІАН. Міжнародний добродійний фонд, створений народним депутатом України Олександром ФЕЛЬДМАНОМ (фракція БЮТ), профінансував літній відпочинок близько ста дітей, серед яких інваліди, хворі ДЦП, сироти, діти з малозабезпечених сімей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, діти відпочинуть в оздоровчому таборі «Ковчег», який працює на Печенізькому водосховищі, в с. Верхня Писарівка.

У таборі, створеному дитячим театром «Тимур» і його керівником Василем СІДІНИМ, на дітей, окрім звичайних розваг, чекає школа акторської майстерності.

У повідомленні говориться, що в «Ковчезі» працюють лише волонтери – колишні і нинішні вихованці театру «Тимур», їхні батьки, просто небайдужі люди. За даними прес-служби, щороку гроші на харчування і оренду приміщень виділялися з міського бюджету, проте «цього року відмовили, тому відпочинок дітей було забезпечено Фондом».

Сам театр «Тимур» було створено в Харкові більше 30 років тому. Всі актори в ньому - діти з неблагополучних і неповних сімей, сироти, інваліди. У спектаклях грають навіть декілька хлоп`ят з ДЦП. Театр відомий не лише в Україні, але й за кордоном, неодноразово був з гастролями в Москві, Санкт-Петербурзі, Варшаві.