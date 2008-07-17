На Вінниччині майор розстріляв 23-річного хлопця

Харків. 17 липня. УНІАН. У Вінницькій області поблизу села Дубова майор у відставці розстріляв 23-річного хлопця.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, 13 липня 23-річний житель Дубової приїхав увечері з друзями покупатися у ставку. В той час орендований ставок охороняв 69-річний п’яний колишній військовослужбовець. Коли хлопці під`їхали, охоронець, навівши на них зброю, наказав всім вийти з авто. Потерпілий, який перебував за кермом, та троє його друзів вийшли з машини та намагалися порозумітися з чоловіком, пояснюючи, що збираються лише покупатися.

Незважаючи на перемовини, п’яний охоронець двома пострілами з рушниці вбив 23-річного хлопця.

Після цього, не полишаючи зброю, забіг до сторожової будки, забрав свої речі і кинувся втікати, однак був затриманий міліцією.

Стосовно нього порушено кримінальну справу за фактом скоєння навмисного вбивства. Триває слідство.