Тимошенко підвищила пенсії

Харків. 17 липня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що ухвалене 16 липня рішення уряду про виплату з 1 липня підвищених пенсій за рахунок коштів Пенсійного фонду є юридично бездоганним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Завжди збільшення пенсій в рамках Пенсійного фонду регулювалося постановою уряду. Ми просто хотіли істотно більше підвищити пенсії, і тоді потрібні були зміни до бюджету. Але в тих межах, в яких ми зараз підвищили пенсії, досить коштів Пенсійного фонду. З точки зору права це абсолютно бездоганне рішення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема, прем`єр-міністр уточнила, що з 1 липня планується збільшити мінімальний розмір пенсії з 482 до 544 грн. «Практично якщо ми це зробимо, то мінімальний розмір пенсії з початку року збільшиться в півтора рази», - додала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, 53% пенсіонерів одержать в липні додатково 75 грн., ще 1 млн. 230 тис. пенсіонерів – від 70 до 100 грн., і більше 100 грн. додатково одержать 260 тис. чол. «10 млн. пенсіонерів одержать додатково певні надбавки», - резюмувала вона.

Глава уряду повідомила, що наступне підвищення пенсій планується здійснити з 1 вересня.

«Збільшення пенсій, яке ми здійснюємо зараз, відбувається в рамках бюджету Пенсійного фонду. Якщо все ж таки депутати приймуть зміни і доповнення до бюджету, ми ще зможемо здійснити кроки для підвищення пенсій. Але за будь-яких обставин я б хотіла, щоб всі фракції і партії, я маю на увазі «Єдиний Центр», які не голосували за бюджет, все ж таки вийшли з ініціативою про скликання позачергової сесії», - додала прем`єр-міністр.