Аваков задоволений роботою Разводовського

Харків. 17 липня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ заявив, що його влаштовує рівень взаємодії з владою, який демонструє новий начальник обласної міліції Віктор РАЗВАДОВСЬКИЙ.

Відповідаючи на запитання про роботу нового начальника ГУ МВС України в Харківській області, А.АВАКОВ повідомив журналістів, що вже провів з ним декілька конструктивних зустрічей, повідомляє сайт ОДА.

«Мене повністю влаштовує рівень взаємодії з облдержадміністрацією, який демонструє генерал РАЗВАДОВСЬКИЙ. Наскільки я розумію, Віктор РАЗВАДОВСЬКИЙ повністю контролює процеси в МВС, і зобов`язаний виконувати ті державні функції, які йому делеговані», - сказав А.АВАКОВ.