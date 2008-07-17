КРУ виявило в діяльності «Житлокомсервісу 19 видів порушень

Харків. 17 липня. УНІАН. Контрольно-ревізійного управління виявило в діяльності Комунального підприємства «Житлокомсервіс» 19 видів порушень.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника КРУ в Харківській області Олексія ЩЕРБАКОВА

За його словами, загальна сума порушень, зафіксована в акті перевірки, становить 3,5 млн. грн.

До найбільш поширених О.ЩЕРБАКОВ відніс незаконно виплачену заробітну плату, нецільове і незаконне використання бюджетних коштів, завищення оплати фактично невиконаних робіт та інші порушення.

Немало питань викликає також проведення «Житлокомсервісом» тендерних процедур. «Було підписано 26 договорів на загальну суму 124 млн. грн. без дотримання тендерних процедур, тобто, з порушенням Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», - повідомив О.ЩЕРБАКОВ.

Як приклад начальник обласного КРУ навів випадок, коли проходив тендер на закупівлю послуг з оренди програмно-апаратного комплексу на суму 10 млн. грн. У тендерних торгах брали участь дві київські фірми. Одна з фірм до зазначеного терміну не мала програмного забезпечення і комплексу апаратури для проведення такої роботи.

За словами О.ЩЕРБАКОВА, торги мали бути відмінені, тому що один з учасників не відповідає вимогам, які пред`являє закон. «Та й другий учасник «Інформаційно-обчислювальні системи» з натяжкою виступав на цих торгах, тому що правом власності на програму, яка пропонувалася як товар, володіє фізична особа, яку вона нікому не продавала. Тому продавати програму було не можна», - зазначив начальник облКРУ.

Незважаючи на це, торги були проведені і «Інформаційно-обчислювальні системи» були визнані переможцем цих торгів. Цікавим є той факт, що під час проведення перевірки «Житлокомсервісу» контрольно-ревізійне управління не змогло знайти цю фірму ані за юридичною, ані за фактичною адресами.