Кернесу настав час просити політичного притулку

Харків. 17 липня. УНІАН. Секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС, котрий ховається від українського правосуддя в Москві, має просити в Російської Федерації захисту від «політичних репресій».

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі до подій заступника директора Агентства моделювання ситуацій Облексія ГОЛОБУЦЬКОГО.

«Наступним логічним кроком КЕРНЕСА після втечі до Москви має стати звертання до керівництва Російської Федерації про надання йому статусу політичного біженця, - сказав він. - КЕРНЕС також може звернутися в ООН, Європейський суд і подати на свого «переслідувача» ЛУЦЕНКА скаргу в Гаазький трибунал. Можливо, після цього здійсниться давнє бажання КЕРНЕСА стати знаменитим в усьому світі».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ також відзначив, що якби КЕРНЕС почувався невинним, то відразу ж після обвинувачень ЛУЦЕНКА приїхав би в Україну і дав вичерпні пояснення слідству та суспільству.

«Якби він був невинним, то не побоявся б сісти в літак і в той же день прибути до слідчого для дачі показань, - відзначив експерт. – В іншому випадку, всі ці гучні слова про «зведення рахунків» і «політичні репресії» - не більш ніж аналогічні слова БАКАЯ, БІЛОКОНЯ, ПОСУХИ та інших «нових» москвичів».