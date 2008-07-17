Проїзд у тролейбусах і трамваях становитиме 75 копійок

Харків. 17 липня. УНІАН. З 1 серпня вартість проїзду у тролейбусах і трамваях Харкова для пасажирів становитиме 75 копійок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-сдужбі Харківської міськради, рішення про підвищення вартості проїзду в наземному електротранспорті Харкова до 75 коп. ухвалено на засіданні виконкому Харківської міської ради.

На засіданні було заявлено, що рівень економічно обґрунтованих витрат КП «Міськелектротранс» на сьогоднішній день становить 1 грн. за одне пасажироперезення. Але з метою соціального захисту населення був встановлений тариф на перевезення пасажирів і багажу в трамваях і тролейбусах на більш низькому рівні, ніж економічно обґрунтовані витрати - 0,75 грн. за одне пасажироперезення. Різницю між тарифом на послугу з перевезення пасажирів та економічно обґрунтованими витратами на цю послугу відшкодовуватиме підприємству міський бюджет.

Як було заявлено, тариф на проїзд в трамваях і тролейбусах (40 коп.) не переглядався 8 років і його підвищення дозволить поліпшити фінансово-економічний стан Харківського комунального підприємства «Міськелектротранс».

Рішення виконкому набирає чинності через 10 днів після його публікації, тобто з 1 серпня.

За даними прес-служби, на сьогоднішній день КП «Міськелектротранс» надає послуги з перевезення пасажирів у трамваї і тролейбусі за тарифом у розмірі 0,40 грн., який був встановлений розпорядженням Харківської обласної державної адміністрації від 28.05.2000 р. №465.

До нинішнього часу цей тариф не переглядався. За цей період значно зросли всі складові собівартості послуги:

- рівень мінімальної заробітної плати збільшився майже в 6 разів (з 90 грн. до

525 грн.);

- тарифи на електроенергію - в 1,6 рази (з 15,6 до 24,36 коп./квт-ч з ПДВ);

- вартість матеріалів і послуг - в 2-3 рази.

У такій ситуації діючий тариф на перевезення пасажирів призвів до збиткової роботи підприємства. Так, за 2007 рік збиток ХКП «Міськелектротранс» становив 19,7 млн. грн., повідомиди у прес-службі.