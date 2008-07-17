Завтра варто прихопити парасольку

Харків. 17 липня. УНІАН. Завтра, 18 липня, на більшій частині території країни очікуються короткочасні дощі, грози, на Лівобережжі, у південній частині та Карпатах місцями сильні дощі, град.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі становитиме 13-18°, на сході до 20°; вдень 22-27°, у східних областях до 30°; в західних областях вночі 10-15°, вдень 18-23° (в Карпатах вночі 6-11°, вдень 14-19°).

19-20 липня утримається мінлива хмарність, короткочасні дощі (у південній частині місцями), лише 20 липня вночі у західних областях, вдень у західній половині без опадів. В Україні грози, у східній половині подекуди шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°, на сході та узбережжі морів до 20-22° (20 липня у західних областях 10-15°), вдень 24-29°, у південній частині 27-33° (19 липня у західних областях 18-23°).

21 липня у східних та західних областях, 22 липня в Україні, крім південної частини, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень у західних областях 19-24°, на решті території 21-27°, на півдні місцями 30-32°.

18 липня у Києві місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.

19-20 липня у столиці утримається мінлива хмарність, короткочасний дощ (вночі 19 липня місцями невеликий), місцями гроза, лише вдень 20 липня без істотних опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°.

21 липня без опадів, 22 липня - короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°.