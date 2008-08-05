На Харківщині садитимуть ліс на непридатних для посівів землях?

Київ. 5 серпня. УНІАН. На землі, не придатній для посіву сільськогосподарської продукції, слід садити ліс.

Як повідомляє сайт Харківської ОДА, таку думку висловив заступник голови облдержадміністрації Віктор ЗВЄРЄВ.

Він пояснив свою позицію тим, що насадження лісів та лісосмуг дозволить захищати рілля від вітрів, а поля від змиву, буревіїв.

“Мова йде, перш за все, про малопродуктивні й деградовані землі, які невигідно обробляти. Вони, як правило, невеликої площі і знаходяться на схилах”, - сказав В.ЗВЄРЄВ.