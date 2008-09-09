Уряд виділить ХАЗу 590 млн. грн.

Харків. 9 вересня. УНІАН. Кабінет міністрів України передбачив виділення 590 млн. грн. Харківському авіазаводу.

Про це повідомляє сайт Харківської з посиланням на першого заступника начальника Головного управління промисловості, транспорту і зв`язку ОДА Ігоря КОЛОТА.

В той же час, виплатити заборгованість із зарплати, а ХАЗ є одним з найбільших боржників в області (майже 30 млн. грн.), з цих грошей не можна - вони призначені на розвиток підприємства, зазначив І.КОЛОТ.

Проте, наголосив він, самостійно підприємству буде складно владнати ситуацію, що склалася, - йому необхідна допомога на державному рівні.