В умовах кризи треба ставити на малий і середній бізнес

Харків. 10 листопада. УНІАН. В умовах економічної кризи, основний удар якої припав на великі підприємства, ставку потрібно зробити на малий і середній бізнес як на найперспективніший сегмент економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку журналістам висловила голова Комітету Верховної ради України з питань промислової та регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА (фракція БЮТ).

«Малий і середній бізнес у країні - це поки вільна ніша, яку зможуть заповнити ті, хто залишиться без роботи», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Зараз наше завдання – збудувати діалог між малим і середнім бізнесом, владою і парламентом для того, щоб максимально розуміти вимоги бізнесу до нової державної політики, яка зараз необхідна», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, потрібно ввести в дію «всі задекларовані раніше заходи».