Керівники школи соціальної реабілітації приховують інформацію про отруєння учнів
11:35, 19 травня 2009Харьків
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Пресі про це знати необов’язково
Харків. 19 травня. УНІАН. У Харківській загальноосвітній школі соціальної реабілітації відмовляються надавати інформацію про отруєння учнів.
Як стало відомо кореспонденту УНІАН із власних джерел, шість учнів цього навчального закладу отруїлися ліками.
У телефонній розмові заступник директора школи Світлана ГОЛОБОРОДЬКО заявила кореспонденту УНІАН, що вона не буде ні повідомляти, ні коментувати цю подію.
За її словами, керівництво школи поінформувало обласну прокуратуру, а також Міністерство освіти і науки України про отруєння учнів, і «цього досить».
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