Керівники школи соціальної реабілітації приховують інформацію про отруєння учнів

11:35, 19 травня 2009
Харьків
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Пресі про це знати необов’язково

Харків. 19 травня. УНІАН. У Харківській загальноосвітній школі соціальної реабілітації відмовляються надавати інформацію про отруєння учнів.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН із власних джерел, шість учнів цього навчального закладу отруїлися ліками.

У телефонній розмові заступник директора школи Світлана ГОЛОБОРОДЬКО заявила кореспонденту УНІАН, що вона не буде ні повідомляти, ні коментувати цю подію.

За її словами, керівництво школи поінформувало обласну прокуратуру, а також Міністерство освіти і науки України про отруєння учнів, і «цього досить».

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