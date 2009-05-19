Керівники школи соціальної реабілітації приховують інформацію про отруєння учнів

Харків. 19 травня. УНІАН. У Харківській загальноосвітній школі соціальної реабілітації відмовляються надавати інформацію про отруєння учнів.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН із власних джерел, шість учнів цього навчального закладу отруїлися ліками.

У телефонній розмові заступник директора школи Світлана ГОЛОБОРОДЬКО заявила кореспонденту УНІАН, що вона не буде ні повідомляти, ні коментувати цю подію.

За її словами, керівництво школи поінформувало обласну прокуратуру, а також Міністерство освіти і науки України про отруєння учнів, і «цього досить».