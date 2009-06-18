Фельдман пропонує надати містам Євро-2012 бюджетні пільги
Нардеп подасть законопроект
Харків. 18 червня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН заявляє, що найближчим часом зареєструє законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки Донецька, Києва, Львова і Харкова на період підготовки і проведення Євро-2012 в Україні.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.
Мета законопроекту – вирішення питань фінансового забезпечення міст, які приймають Євро-2012, для виконання вимог УЄФА щодо умов проведення Євро-2012 в Україні.
Відповідно до законопроекту, пропонується перерозподілити на користь місцевих бюджетів цих міст надходження від таких податків: плата за землю (сьогодні містам залишається лише 75% цього податку), збір за забруднення навколишнього середовища (70%), 100% податків з доходів фізичних осіб (75%), 50% податку на прибуток підприємств, які знаходяться в комунальній власності (0%), 100% адміністративних штрафів за порушення ПДР (50%), 43% єдиного податку, сплаченого суб`єктами підприємницької діяльності – юридичними особами (23%), податок з власників транспортних засобів.
За словами О.ФЕЛЬДМАНА, існуюча сьогодні законодавча база щодо пропорцій податків, які залишаються в місцевих бюджетах, є недостатньою. Субвенції і трансферти з центрального бюджету, а також приватні інвестиції без часткової зміни міжбюджетних відносин не можуть повністю задовольнити фінансові потреби міст, що здійснюють підготовку до Євро-2012 відповідно до вимог УЄФА.