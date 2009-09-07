Сільські голови: нами цікавляться тільки прокуратура і міліція

Харків. 7 вересня. УНІАН. Сільські голови переконані, що всі ініціативи прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО стосовно покращення діяльності місцевого самоврядування будуть реалізовані.

Про це вони заявили у суботу кореспонденту УНІАН, коментуючи результати Всеукраїнської наради з питань розробки нових підходів до формування взаємовідносин державного та місцевих бюджетів на 2010 рік за участю глави уряду та установчого з’їзду Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад.

Зокрема сільський голова села Іванівка Вінницького району Вінницької області Микола БОЛТАП зауважив, що сьогоднішнє зібрання є «по-справжньому першим заходом, на якому було конкретно розглянуто всі проблеми місцевого самоврядування».

«Нарешті уряд побачив нас, оскільки склалася практика, що нашою роботою зазвичай цікавляться тільки органи прокуратури чи міліція», - зауважив він.

Сільський голова додав, що «є велика надія, що зацікавленість проблемами місцевого самоврядування буде стабільною, і також стабільно будуть вирішуватися проблеми освіти, медицини на місцях».

«Я гадаю, що уряд буде діяти в інтересах сільської та місцевої громад. Юлія ТИМОШЕНКО настільки завзята жінка, що все, про що вона говорила, буде реальним, а гроші вона знайде», - переконаний М.БОЛТАП.

У свою чергу, Сокиренецький сільський голова Вінницької області Валентина ГЛУЩЕНКО наголосила, що впродовж останнього часу місцеве самоврядування відчуло реальну допомогу з боку уряду.

«Нарешті почався реальний діалог з представниками органів місцевого самоврядування», - сказала вона. За її словами, реалізація ініціатив глави уряду значно полегшить виживання місцевих та сільських громад.

«Ці ініціативи дуже сприятливі і корисні. Сподіваюся, що вистачить сил, аби вирішувати проблеми не тільки на словах, але й ухвалювати конкретні рішення», - додала вона.