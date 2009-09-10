Світ іде до створення нової резервної валюти

Харків. 10 вересня. УНІАН. Заява ООН про необхідність створення нової резервної валюти логічна і підтверджує загальну тенденцію в цьому напрямі.

Про це УНІАН заявив президент Центру антикризових досліджень Ярослав ЖАЛІЛО.

«Це логічне рішення. Ситуація, що складається у світі за останні десятиліття, показала наростання мультиполярності сучасного світу, і, зокрема, вона виявляється у збільшенні кількості центрів фінансової і економічної сили, - сказав Я.ЖАЛІЛО. - Ситуація, коли фактично єдиною резервною валютою є долар, частково він зараз територіально підміняється євро, все ж таки достатньо архаїчна».

На думку експерта, в новій ситуації необхідна побудова нової фінансової системи, зокрема, і з формуванням так званих регіональних резервних центрів. У них резервними валютами можуть служити як певні синтетичні місцеві валюти, так і місцеві валюти, наприклад, юань – в Південно-Східній Азії, можливо, подібність рубля - на рівні СНД тощо.

Я.ЖАЛІЛО вважає, що цей процес буде достатньо тривалим, але конкретні стратегічні рішення в цьому напрямі можуть бути ухвалені найближчим часом. Хоча фактичну реалізацію такого проекту експерт прогнозує не раніше, ніж через десятиліття. У зв`язку з цим роль долара як єдиної світової резервної валюти поступово знижуватиметься.

При цьому експерт висловлює думку, що такі процеси не матимуть впливу на позиції долара в курсовому співвідношенні до інших світових валют. «Я не думаю, що це може саме по собі стати чинником девальвації або ревальвації долара», - сказав Я.ЖАЛІЛО. При цьому він зазначив, що багато що залежатиме від тієї політики, яку проводитиме США по відношенню до своєї валюти і економіки.

Так, Сполучені Штати можуть намагатися протистояти цим тенденціям, вважає експерт, і тоді вони підвищуватимуть зацікавленість у збереженні долара як резервної валюти для більшості країн світу – здійснювати політику міцного долара. Разом з тим, можливий інший варіант – погодитися з регіоналізацією світової економіки і піти на формування власної регіональної валюти, наприклад, є ідея єдиної валюти для Канади, США і Мексики.

«Оскільки це питання не сьогоднішнього і не завтрашнього дня, я не думаю, що сама собою такого роду тенденція вже зараз впливатиме на курс долара по відношенню до основних валют світу», - вважає Я.ЖАЛІЛО.

Довідка УНІАН. Вперше за перегляд всієї світової грошової політики висловилася міжнародна організація такої ваги. За підсумками своєї Женевської конференції з торгівлі та розвитку і напередодні саміту ”великої двадцятки” в Піттсбургу ООН у вересні ц.р. опублікувала революційну доповідь, в якій за Росією і Китаєм запропонувала створити нову валюту. Експерти організації впевнені, що зміни назріли, оскільки багато країн стали заручниками фінансових спекуляцій американської влади і бізнесу.