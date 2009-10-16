В Андріївці внаслідок пожежі загинуло двоє дітей

Харків. 16 жовтня. УНІАН. Внаслідок пожежі, яка сталася в селі Андріївка Балаклійського району Харківської області, загинули двоє дітей і жінка похилого віку – їхня бабуся.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі МНС України в Харківській області, про пожежу, яка виникла в приварному житловому будинку, повідомили сусіди.

До приїзду рятувальників людям вдалося вибили двері, відшукати і винести на вулицю одного з дітей. Другу дитину, незважаючи на велику задимленість, вдалося відшукали місцевим пожежникам, не чекаючи прибуття бригади професійної пожежної охорони зі спецоснащенням. Обох дівчат (2004 та 2006 р.н.) було передано службі швидкої допомоги, але по дорозі до міської лікарні вони померли.

На згарищі було знайдене повністю згоріле тіло жінки, 1924 р.н. - бабусі померлих дітей.

На момент виникнення пожежі матері і батька вдома не було. Зі слів сусідів, вся родина, включаючи діда з бабою, вела антисоціальний стан життя, зловживаючи спиртними напоями та палінням з нетверезому стані. За несплату в будинку було відключене електропостачання. Пічне опалення не працювало, бо топити було нічим. Щоб зігрітися, господарі несанкціоновано провели електропровід та підключили електрообігрівачі.

Що стало причиною пожежі встановлює слідство, повідомили у прес-службі.