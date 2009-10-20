Харківщина перед виборами: відчай і розгубленість

Харків. 20 жовтня. УНІАН. Переважна більшість жителів Харківської області у період, який передував початку президентської виборчої кампанії в Україні, переживала гостро виражений соціальний дискомфорт, відчай та розгубленість.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Інституті регіональної політики Харківського національного університету ім. В.Каразіна, такі результаті отримано в ході соціологічного дослідження, присвяченого тому, з яким настроєм і якими очікуваннями зустрічають вибори мешканці Харкова і області.

Отримані дані дозволяють стверджувати, що переважна більшість опитаних переживають гостро виражений соціальний дискомфорт, відчай і розгубленість. Ці настрої характерні для всіх соціальних і демографічних груп, незалежно від статі, віку, рівня освіти і матеріального благополуччя. Але при цьому, чим доросліші респонденти, менш обізнані і менш матеріально забезпечені, тим гостріше вони відчувають дискомфорт, небезпеку, апатію і розгубленість.

Серед позитивних настроїв можна відзначити «надію на майбутнє», «чекання змін на краще», «активність, енергію, бажання щось зробити», які, проте, виражені досить слабко.

Відповідь респондентів на запитання: «Що саме в сьогоднішніх умовах життя хвилює вас найбільше», - дозволяє чітко визначити причини негативної соціальної ситуації.

Опитані мали можливість обирати декілька варіантів відповідей. Проте, більшість опитаних на перше місце серед чинників соціальної тривожності поставили зростання цін (65% в області і 69% в місті) і низький рівень зарплат і пенсій (46% в області і 41% в місті). Безробіття і труднощі з працевлаштуванням назвали найбільш турбуючою проблемою 36% опитаних жителів області і 24% харків’ян. Ця проблема в переліку чинників тривожності посідає третє і четверте місце з політичною нестабільністю в країні, яку відзначили 24% жителів області і 28% жителів обласного центру.

Всі останні проблеми по мірі тривожності значно поступаються чотирьом перерахованим. Хіба що проблему оплати житлово-комунальних послуг назвали в числі тих, що особливо турбують 26 % харків’ян. У області аналогічний показник нижче і становить 13%.

Соціальні настрої можна назвати узагальненим індикатором реакції населення на кризову ситуацію в країні. А хід виборів покаже, якою мірою готові кандидати враховувати ці настрої і які рецепти можуть запропонувати для зміни ситуації.

Довідка. Соціологічне дослідження, присвячене вивченню соціально-політичних настроїв мешканців регіону, було проведене соціологічною службою Інституту регіональної політики ХНУ ім. Каразіна в липні-серпні 2009 р. у всіх районах Харківської області і шести містах обласного значення, а у вересні 2009 р. – в м. Харкові. Дослідження проводилося шляхом поквартирного соціологічного опитування в режимі особистого інтерв’ю.

У дослідженні була використана квотна районована багатоступінчаста вибірка з бесповторним відбором респондентів (контролювалися стать, вік і місце проживання). Вибіркова сукупність по Харківської області (без м. Харкова) становить 1997 анкет респондентів, по м. Харкову – 1798 анкет. Статистична погрішність результатів менша, ніж 2,4%.