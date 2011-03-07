УНП запрошує харків’ян прийти 9 березня до пам’ятника Шевченку

Харків. 7 березня. УНІАН. Харківська обласна організація Української народної партії закликає харків’ян 9 березня о 14.00 прийти до пам’ятника Кобзарю і принести із собою збірник його творів, щоб продемонструвати невмирущість і актуальність творчості Тараса Шевченка, зокрема, на Сході України.

Про це під час телевізійної програми «Майдан Свободи» сказав голова Харківської обласної організації УНП Василь ТРЕТЕЦЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі партрганізації.

За словами В.ТРЕТЕЦЬКОГО, за роки незалежності у мешканців Харкова, які вважають себе патріотами України, склалася традиція всі державні свята та шевченківські дні відзначати біля пам’ятника Шевченка, тому не буде виключенням і нинішній рік, позначений 197-ю річницею від дня народження Кобзаря та 150-ю річницею з часу його смерті.

«Але цього року, – сказав В.ТРЕТЕЦЬКИЙ, – ми хочемо зібрати біля пам’ятника Шевченку справжніх шанувальників його творчості, зокрема, тих людей, які мають у своїх домашніх бібліотеках бодай одну книжку Кобзаря. Ми просимо їх принести до пам’ятника по книжці і почитати з них улюблені твори Шевченка, а потім просто неба ми влаштуємо імпровізовану виставку Кобзарів. Я вважаю, що це буде найкраща форма вшанування пам’яті нашого національного генія».

Політик також повідомив, що обласна організація УНП готує подарунок для дітей, які не мають у своїх домівках творів Шевченка, чи не можуть їх придбати.

«Партія подарує їм твори Шевченка, зокрема, і Кобзарі, але вони мусять продемонструвати, що знають його творчість хоча б у рамках шкільної програми», - сказав він.

Також очільник облорганізації УНП виступає за те, щоб зробити 9 березня, день народження Шевченка, державним святом і зробити його вихідним.

«Ще у 2006 році міністерством юстиції України був розроблений проект Закону «Про державні свята в Україні», і в ньому 9 березня пропонувалося зробити Шевченківським днем. Але цей проект так і не був ухвалений», - сказав В. ТРЕТЕЦЬКИЙ. - Тому я хотів би щоб парламентарі знову повернулися до цієї ідеї й реалізували її бодай до 200-річниці від дня народження Кобзаря».