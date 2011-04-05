До Харкова приїде П’єр Рішар

Харків. 5 квітня. УНІАН. У Харкові 22 – 26 травня пройде ІІІ Міжнародний фестиваль короткометражного кіно «Харьковская сирень».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила співголова організаційного комітету кінофестивалю, начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації Вікторія МАРЕНИЧ.

За її словами, на сьогодні до селекційної комісії фестивалю надійшло 111 робіт, але їхня кількість до кінця тижня має збільшитися до 120. Роботи на фестиваль надіслали режисери з України, Російської Федерації, Республіки Татарстан, Білорусі, Азербайджану, Грузії та Франції. Конкурсні роботи розподілені на за трьома номінаціями: документальне короткометражне кіно, ігровий короткометражний фільм та анімаційний короткометражний фільм.

В.МАРЕНИЧ зауважила, що для зручності глядачів конкурсні кінофільми фестивалю будуть показуватися в різний час у трьох харківських кінотеатрах.

Голова селекційної комісії «Харьковской сирени» Володимир МИСЛАВСЬКИЙ зауважив на щорічному покращенні якості та кількості надісланих робіт.

«Очевидна динаміка, інтерес до фестивалю», - наголосив він.

В.МИСЛАВСЬКИЙ додав, що протягом найближчих 10 днів селекційна комісія підведе підсумок і визначить остаточну кількість робіт, що братимуть участь у конкурсі.

В.МАРЕНИЧ зауважила, що на фестивалі очікується участь VIP-гостей з Росії та Франції. Зокрема вона зазначила, що відомий французький актор П’єр РІШАР приїде зі своєю сестрою й сином і презентує вперше в Харкові свій спектакль.

У рамках цьогорічного кінофестивалю передбачена окрема позаконкурсна секція, присвячена 20-й річниці незалежності України. Також відбудеться презентація книги відомої французької актриси, Почесного Президента фестивалю Мілен ДЕМОНЖО «Розповіді про тварин», яка вже перекладена російською мовою та готується до друку.

За словами В.МАРЕНИЧ, переможці кінофестивалю, крім традиційної кришталевої гілки «Харьковской сирени» та пам’ятного диплому, отримають грошові призи. Приз глядацьких і журналістських симпатій становитимуть еквівалент 500 дол., гран-прі фестивалю - еквівалент 5 тис. дол., перший приз у всіх номінаціях (документальний фільм, ігровий фільм, анімаційний фільм, кращий сценарій, краща операторська та режисерська роботи) становитиме еквівалент 1 тис. дол.

Довідка УНІАН. Фестиваль «Харьковская сирень» створений для сприяння відкриттю імен талановитих кінематографістів, встановленню і розширенню творчих контактів між кінематографістами міст-побратимів Харкова, зміцненню міжнародного авторитету міста Харкова, його позитивного іміджу як міста європейської культури.

Організатором Фестивалю виступає Харківська обласна державна адміністрація. До оргкомітету фестивалю входять провідні фахівці в галузі кіно і телебачення, профільні викладачі вищих навчальних закладів. Учасниками фестивалю можуть стати як професійні режисери, так і автори, що не мають спеціальної освіти, але чиї роботи пройшли конкурсний відбір.

На знімку: французькі актори Мілен ДЕМОНЖО та П`єр РІШАР у Харкові на Другому Міжнародний фестивалі короткометражного кіно «Харьковская сирень», 2010 рік.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА