Добкін: страхова медицина - неодмінна складова реформи системи охорони здоров’я

Харків. 14 грудня. УНІАН. Введення страхової медицини є неодмінним складником проведення повноцінної реформи системи охорони здоров’я в України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час урочистої церемонії відкриття терапевтичного відділення Мерефянської центральної районної лікарні в Липцях сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«Без появи в країні страхової медицини провести повноцінну реформу сфери охорони здоров’я буде дуже складно», - сказав губернатор.

При цьому М.ДОБКІН зауважив, що до введення страхової медицини держава має модернізувати існуючу систему охорони здоров’я, «щоб люди, які не зможуть у майбутньому користуватися платною медициною, могли отримати максимально гарантовану допомогу від держави».

«Ми зобов’язані до введення платної медицини забезпечити людей безкоштовною державною охороною здоров’я високого рівня», - наголосив М.ДОБКІН.

Губернатор оглянув діагностичний підрозділ лікарні, зокрема рентгенологічний кабінет, кабінети ультразвукової та функціональної діагностики, фізіотерапевтичне відділення, стоматологічний кабінет, кабінети невідкладної та швидкої медичної допомоги.

М.ДОБКІН від імені Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА вручив завідувачці Липцівським терапевтичним відділенням Мерефянської ЦРЛ Світлані ПЕРЕСАДІ сертифікат, ключі та технічний паспорт від нового автомобіля швидкої медичної допомоги.

Довідка УНІАН. Липцівське терапевтичне відділення Мерефянської центральної районної лікарні надає медичну допомогу мешканцям низки населених пунктів Харківського району. Лікарня обслуговує понад 14 тисяч осіб. Старі приміщення колишньої дільничної лікарні були побудовані у 1900 році і у 1988 році були визначені як аварійні, тому було розпочато будівництво терапевтичного корпусу на 40 ліжок цілодобового перебування та 20 ліжок денного стаціонару. Загальна вартість будівництва терапевтичного корпусу становила 22,45 млн. грн., на оснащення Липцівської дільничної лікарні було витрачено 4,75 млн. грн.