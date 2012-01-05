Кернес обіцяє не допустити «барикад» під Качанівською колонією

Харків. 5 січня. УНІАН. Мер Харкова Геннадій КЕРНЕС обіцяє не допустити розгортання наметового містечка у місті та акцій протесту на підтримку екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомляє сайт Харківської міської ради, так він прокоментував заяву першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра ТУРЧИНОВА про направлення до міста прихильників Ю.ТИМОШЕНКО.

«Жодних «зарниць» у Харкові не буде» - заявив Г.КЕРНЕС.

«До відома усіх, хто бажає приїхати до Харкова з бойовими, як вони кажуть, намірами. У Харкові все спокійно, почався перший робочий тиждень нового року, і міська влада працює в інтересах кожного мешканця міста. Вважаю неприпустимою похвальбу бойовика :-))) Олександра ТУРЧИНОВА, який вже заздалегідь переконаний, що зможе поводитися у Харкові безкарно», - наголосив Г.КЕРНЕС.

«А що стосується бажання представників київського «наметового містечка» поділитися досвідом з харківськими БЮТівцями, то довожу до відома ТУРЧИНОВА і Ко: порожні пляшки з-під випитих шампанського, вина та горілки, залишки бутербродів з ковбасою та салом, обгортки від шоколадних цукерок і мандаринів, недоїдені шашлики та курчата табака, якими так люблять ласувати харківські БЮТівці під стінамии Качанівської колонії, згідно із правилами благоустрою міста, за собою треба прибирати. І постійно. Що стосується «бойових наметів і прапорів», у війну тут ніхто гратися не дозволить», - наголосив Г.КЕРНЕС.

Як відомо, 4 січня О.ТУРЧИНОВ заявив журналістам, що у Харкові буде встановлено наметове містечко. О.ТУРЧИНОВ зазначив, що 5 січня група підтримки із київського наметового містечка (на Хрещатику) вирушить до Харкова. «Вони хочуть підтримати Юлію Володимирівну, а також поділитися своїм досвідом з харківськими активістами, патріотами, які фактично приймають цей пост», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 4 січня, представники партії «Батьківщина» встановили 2 намети біля Качанівської виправної колонії №54 в Харкові, де утримується засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.