Суд заборонив встановлювати намети біля Качанівської колонії

Харків. 5 січня. УНІАН. Харківський окружний адміністративний суд заборонив ВО «Батьківщина» 5-6 січня встановлювати намети і проводити пікетування Качанівської колонії, повідомляє сайт Харківської міськради.

Міська рада свою позовну заяву обґрунтувала тим, що проведення масових заходів 5 і 6 січня біля Качанівської колонії суперечить вимогам чинного законодавства. До того ж, Качанівська колонія є спеціалізованим об`єктом, що охороняється.

Ще одним аргументом проти встановлення наметів стало те, що їх планували поставити у зоні «червоних ліній», а, згідно з рішенням 13-ї сесії Харківської міської ради від 25 квітня 2007 року, установлювати тимчасові намети та облаштовувати місця для відпочинку в межах «червоних ліній» заборонено.

До того ж організатори пікету не подали вчасно повідомлення про його проведення, що не дало можливості місцевій владі організувати проведення акції протесту таким чином, щоб вона не завдала шкоди здоров`ю як її учасникам, так і городянам, що не беруть участі в пікетуванні колонії.

Як ідеться у повідомленні, на суд відповідачі не з`явилися, усупереч тому, що їх попередили про судове засідання завчасно. Відповідно до законодавства України, неявка в суд позивача не може бути перепоною для судового розгляду позову.

Позов Харківський окружний адміністративний суд розглянув і дійшов висновку, що проведення акції протесту біля стін Качанівської колонії суперечить чинному законодавству України.