У пасажира потягу Харків-Москва відібрали мільйон рублів

Харків. 5 січня. УНІАН. Співробітниками Харківської обласної митниці разом з прикордонниками під час здійснення перевірки потягу «Харків-Москва» було виявлено понад 1 мільйон російських рублів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської обласної митниці, незадекларовану суму намагався незаконно перевезти через кордон 46-річний громадянин України.

Валюта, яку він приховав від митного контролю, була виявлена в купе у спальному матраці.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ст.352 Митного кодексу України, а предмети порушення - рублі Російської Федерації в кількості 1 млн. 26 тис. 250 рублів, що у національній валюті становить 256 тис. грн., вилучено.