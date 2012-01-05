Влада Харкова ще раз проситиме суд заборонити акції біля Качанівської колонії

Харків. 5 січня. УНІАН. Погоджувальна рада виконкому Харківської міської ради планує звернутися до суду з позовом про заборону проведення безстрокової акції протесту під стінами Качанівської колонії.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією офіційного сайту Харківської міськради, погоджувальна рада зібралася сьогодні, 5 січня, для розгляду заявки від Всеукраїнського об`єднання «Батьківщина».

За інформацією заступника міського голови з питань розвитку та забезпечення життєдіяльності міста Ігоря ТЕРЕХОВА, ВО «Батьківщина» звернулося до міської ради із заявкою про проведення безстрокової акції протесту під стінами Качанівської колонії, де відбуває покарання екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМШЕНКО.

Під час акції, яка мала початися 6 січня, мітингувальники планували встановити стаціонарне наметове містечко. Як пояснив заступник міського голови, на місці очікуваного мітингу зараз працюють співробітники комунального підприємства «Харківводоканал», вони усувають прорив на каналізаційних комунікаціях.

Погоджувальна рада ухвалила рішення звернутися до суду з позовом про заборону безстрокової акції, тому що в місці проведення інженерних робіт на аварійній ділянці комунікацій не повинно бути скупчення людей, оскільки це небезпечно для життя і здоров`я громадян.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня Харківський окружний адміністративний суд заборонив ВО «Батьківщина» 5-6 січня встановлювати намети і проводити пікетування Качанівської колонії, повідомляє сайт Харківської міськради.

У середу, 4 січня, представники партії «Батьківщина» встановили 2 намети біля Качанівської виправної колонії №54 в Харкові, де утримується засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.