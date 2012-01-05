Під стінами Качанівської колонії збираються прихильники Тимошенко

Харків. 5 січня. УНІАН. У Харкові під стінами Качанівської виправної колонії № 54, незважаючи на заборону суду, збираються прихильники екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 80 осіб зібралися через дорогу навпроти воріт колонії.

Пікетувальники тримають символіку ВО «Батьківщина» і транспаранти з написами: «Юля – доля України», «За що засудили Тимошенко, якщо отримали надприбутки за газ Фірташ, Янукович, Бойко?».

Перед воротами колонії робітники комунального підприємства «Харківкомуночиствод» проводять ремонтні роботи. За словами керівника ремонтної бригади, проводиться чистка каналізації, і роботи триватимуть щонайменше протягом сьогоднішнього дня. При цьому ремонтники перегородили тротуар по вулиці Каштанівській, і перехожим доводиться виходити на проїжджу частину.

Як повідомляв УНІАН, Харківський окружний адміністративний суд заборонив ВО «Батьківщина» 5-6 січня встановлювати намети і проводити пікетування Качанівської колонії.