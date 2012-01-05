На майдані Свободи працює Різдвяний ярмарок
12:04, 05 січня 2012Харьків
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Ціни на 10 - 15 % нижче середніх
Харків. 5 січня. УНІАН. В центрі Харкова на майдані Свободи 4-6 січня працює Різдвяний ярмарок.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, ярмарок проводиться на чисельні звернення жителів міста Харкова та побажання товаровиробників області.
Сільгосптоваровиробники, які беруть участь у ярмарку, реалізують власну продукцію за цінами, що на 10 - 15 % нижче середніх по області, зазначили у прес-службі.
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