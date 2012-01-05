До Качанівської колонії прибула підмога з Києва (доповнена)

Харків. 5 січня. УНІАН. Сьогодні близько 12.30 до стін Качанівської виправної колонії Харкова, де зараз перебуває екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, під’їхав автобус з представниками столичного наметового містечка.

Столичну делегацію очолив голова київської міської організації «Батьківщини», народний депутат Юрій ОДАРЧЕНКО, повідомили УНІАН у столичній парторганізації.

«Автобус виїхав з Києва о 5-й ранку, ніяких ексцесів протягом руху не було», - сказав він.

Заплановано мирну акцію та брифінг для журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини під стінами Качанівської колонії на мітинг зібралися близько 100 активістів партії «Батьківщина». Люди стоять на проїжджій частині вулиці Каштанівської. Вони тримають національні прапори, символіку БЮТ та «Батьківщини», а також транспаранти з написами: «Київ чекає нашого президента – Юлію Тимошенко», «Закони України для влади не писані», та скандують: «Юлі – волю!» «Владу – геть!».

Працівники міліції перегородили вулицю Каштанівську на підступах до воріт колонії.