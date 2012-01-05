До пікету під Качанівською колонією приєдналися нардепи

Харків. 5 січня. УНІАН. До акції протесту, що триває під стінами Качанівської виправної колонії, приєдналися народні депутати України.

Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат України Юрій ОДАРЧЕНКО (БЮТ) заявив, що «прихильники Юлії ТИМОШЕНКО – законослухняні громадяни», тому замість забороненого судом пікету перед Качанівською колонією відбувається «зустріч виборців з народним депутатом».

Ю.ОДАРЧЕНКО висловив підтримку засудженій екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО.

На «зустріч виборців з народним депутатом» зібралося понад сотня прихильників Ю.ТИМОШЕНКО. Люди тримають національні прапори, символіку БЮТ, ВО «Батьківщина» і транспаранти з написами «Юля – доля України», «Закони України для влади не писані», «Київ чекає нашого президента Юлію Тимошенко».

Прихильники Ю.ТИМОШЕНКО продовжують скандувати «Юлі волю!».

У цей час пожежники продовжують працювати у внутрішньому дворі будинку по проспекту Вишневому, 14, де за даними МНС, сталася пожежа. Проте видимих ознак загоряння не спостерігається.