Біля Качанівської колонії запах диму є, а пожежі немає - МНС
14:00, 05 січня 2012Харьків
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«Загоряння не виявлено»
Харків. 5 січня. УНІАН. Інформація про пожежу у будинку в перевулку Вишневому Харкова навпроти Качанівської виправної колонії № 54 не підтвердилась.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник міського Управління МНС Володимир ЮРЧЕНКО.
«Запах диму є, але загоряння не виявлено», - сказав він.
За словами В.ЮРЧЕНКА, повідомлення про пожежу у зазначеному будинку надійшло від невідомої особи.
У МНС припустили, що в будинку, в якому ніхто не проживає, але який охороняється, спалахнув смітник.
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