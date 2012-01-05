Харків. 5 січня. УНІАН. У Харківському зоопарку народилися троє тигренят - дві дівчинки і хлопчик - з`явилися на світ у сім`ї уссурійських тигрів наприкінці 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт Харківської міськради з посиланням на директора зоопарку Олексій ГРИГОР’ЄВА.

За його словами, зараз малюки перебувають з матір’ю, тигра-батька поки тримають в окремому вольєрі. Тигрицю Ату з дитинчатами намагаються не турбувати, щоб дати їй можливість самій вигодувати потомство.

Директор повідомив, що тигренята пробудуть у Харкові до двох років, а потім опиняться в інших зоопарках. Уже тепер найтерплячіші відвідувачі «Будинку хижаків» можуть побачити перші прогулянки маленьких «смугастиків» по вольєру. Приблизно через місяць юні хижаки стануть з`являтися на публіці частіше, і тигренят зможуть побачити всі охочі.