Стан здоров’я Тимошенко задовільний – МОЗ України

Харків. 5 грудня. УНІАН. Стан здоров’я засудженої екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка зараз утримується в Качанівській виправній колонії в Харкові, задовільний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у розповсюдженому Міністерством охорони здоров’я України прес-релізі.

У МОЗ зазначають, що 4 січня за зверненням начальника Качанівської виправної колонії до міністерства та Головного управління охорони здоров’я Харківської ОДА щодо надання консультативної допомоги Ю.ТИМОШЕНКО була створена комісія фахівців з 9 провідних спеціалістів різних галузей медицини на чолі з Першим заступником Міністра охорони здоров’я України.

«За результатами огляду та вивчення медичної документації встановлено, що стан здоров’я ТИМОШЕНКО Ю.В. задовільний. Фахівцями були надані рекомендації щодо подальшого лікування ТИМОШЕНКО Ю.В.: розширення рухового режиму, проведення лікувального масажу та комплексу лікувальної фізкультури, а також подальшого спостереження в динаміці лікарями медичної служби за місцем її перебування», - йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, Ю.ТИМОШЕНКО відмовилася від проведення загальноклінічного лабораторного обстеження (загальний клінічний аналіз крові) в умовах закладів системи міністерства охорони здоров’я.

Спеціалісти Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції спільно з міністерською комісією визначили, що санітарно-гігієнічні умови перебування засудженої в камері №6 дільниці СІЗО Качановської колонії є задовільними.

Крім цього спеціалісти СЕС провели вимірювання рівня освітлення в камері в нічний час в камері №6 і встановили, що він «не перевищує міжнародний стандарт для освітлення вночі навіть палат медичних закладів і не перешкоджає сну, відпочинку та не шкодить здоров’ю осіб, які там перебувають».