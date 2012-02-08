У 2011 році сайт Харківської ОДА відвідали 500 тисяч інтернет-користувачів

Харків. 8 лютого. УНІАН. У 2011 році офіційний сайт Харківської облдержадміністрації відвідали майже 500 тисяч інтернет-користувачів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила в ефірі обласного радіо начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації Вікторія МАРЕНИЧ.

За її словами, це гарний показник, і робота сайту в режимі інформаційного агентства буде продовжена.

«У 2011 році офіційний сайт Харківської облдержадміністрації продовжував активно працювати в режимі інформаційного агентства. За минулий рік сайт відвідали майже 500 тисяч інтернет-користувачів. Це хороший показник, і в 2012 році ми хочемо продовжувати працювати на такому ж високому рівні», – сказала В.МАРЕНИЧ.

Серед ініціатив та напрямків роботи управління, які так чи інакше підвищують інтерес до діяльності органів місцевої влади, вона назвала, зокрема, проведення прес-конференцій і прес-турів: «у 2011 році управлінням була проведена 201 прес-конференція (на 83 більше, ніж у 2010 р.) і 90 прес-турів, з них 30 - за участю голови облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА».

Крім того, повідомила В.МАРЕНИЧ, управління активно впроваджує таку форму роботи, як організація всеукраїнських прес-турів. «Восени Харківську область відвідали журналісти з 14 регіонів України. Я вважаю, що подібні заходи необхідні. Тому що такі прес-тури є інструментарієм для пізнання нашої області всім навколишнім світом. Люди можуть дізнатися де, як, чим ми живемо, як вирішуємо проблеми і, по суті, наскільки ми готові вирішувати ті чи інші проблеми. Нам, у свою чергу, є про що говорити і є що показати», - зазначила В.МАРЕНИЧ.



За її словами, свої результати також приносить робота при облдержадміністрації Школи юного журналіста, активна співпраця з районними ЗМІ, зокрема, покращення умов роботи журналістів в районних виданнях, а також на поліпшення якості видань.

«У 2011 році ми собі поставили завдання налагодити відносини з районними засобами інформації та надати їм максимальну допомогу, перш за все, в отриманні з обласного бюджету необхідних для розвитку коштів. Робота була проведена, є хороші результати, які виражаються, в тому числі, і в кількості передплатників районних видань. Це говорить про те, що поліпшується якість районної преси, поліпшуються умови роботи районних журналістів», – сказала В.МАРЕНИЧ.

Як повідомляв УНІАН, в ефірі обласного радіо В.МАРЕНИЧ також поінформувала про те, що у 2012 році за ініціативою управління на базі прес-центру ОДА незабаром розпочне діяльність політичний прес-клуб, засідання якого будуть присвячені майбутнім виборам до Верховної ради України.

«У 2012 році будуть вибори до Верховної Ради. Я б дуже хотіла, аби щомісяця на базі нашого прес-центру проходили круглі столи, дебати. Ми готові запрошувати політиків різних політичних поглядів і течій. Ми будемо запрошувати й тих, хто займається політикою професійно, і тих, хто хоче просто чесно висловити свою позицію. Ми будемо раді почути будь-які думки та пропозиції. Такий прес-клуб розпочне роботу з лютого», – повідомила В.МАРЕНИЧ.