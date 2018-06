Завод «Світло шахтаря» вдвічі збільшив прибуток - до 62 млн грн

Харків. 29 березня. УНІАН. ПАО «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» в 2011 році збільшило чистий прибуток в 2 рази, порівняно з 2010 роком, - до 61,903 млн грн.

Про це сказано в повідомленні підприємства, опублікованому на сайті НКЦБФР.

У повідомленні наголошується, що в 2011 році машзавод збільшив активи на 21,8% порівняно з 2010 роком - до 550,584 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАО «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» є одним із найстаріших машинобудівних підприємств, що спеціалізуються на виготовленні скребкових забійних конвейєрів, перевантажувачів та головних світильників за індивідуальними замовленнями шахт з урахуванням гірничо-геологічних умов роботи.

Окрім конвейєрів, завод виготовляє гідромуфти, запчастини до гірничо-шахтного устаткування, вибухобезпечні головні світильники, товари народного споживання.

28,2082% акцій ПАО «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» належать фізичній особі, 20% - UMBH (Ukrainian Machine Building Holding) Ltd (Кіпр), 20,0121% - Green Trails Property Ltd (Британські Віргінські острови), 10% - Cinder Enterprises Ltd (Британські Віргінські острови).