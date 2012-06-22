У Харкові вшанували пам'ять загиблих під час Великої Вітчизняної війни

10:17, 22 червня 2012
Харьків
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22 червня - День Скорботи

Харків. 22 червня. УНІАН. Сьогодні – 71-а річниця з початку Великої Вітчизняної війни, яка забрала життя мільйонів наших співвітчизників.

З нагоди Дня Скорботи і вшанування пам`яті жертв війни в Україні на Меморіалі Слави відбулося урочисте покладання квітів.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, вклонитися пам`яті загиблих прийшли заступники голови облдержадміністрації Євген Савін та Андрій Моченков, 1-й заступник Харківського міського голови Олександр Кривцов, заступники мера Світлана Горбунова-Рубан та Михайло Фатєєв, заступник голови облради Людмила Давидова, Генеральний консул Росії в Харкові Сергій Семенов, Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян Гранат, Герої Радянського союзу та учасники бойових дій.

«22 червня – це один з найтрагічніших днів для українського народу. Як грім серед ясного неба почалася війна, і мільйони мирних людей в один ранок стали учасниками Великої Вітчизняної війни. Сьогодні – день пам`яті про цю трагедію», – зазначив Євген Савін.

На честь жертв Великої Вітчизняної війни був даний почесний салют, а присутні вшанували їхню пам`ять хвилиною мовчання. Завершила церемонію поминальна панахида за всіма, хто загинув у боях за свободу нащадків і свого народу.

У ході також взяли участь і поклали квіти до підніжжя монумента Батьківщини-Матері керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, директори департаментів та начальники управлінь міськвиконкому, керівники підприємств області, ветерани, учнівська молодь, представники духовенства, мешканці міста.

Довідка. Харків - єдине в Україні місто, на території якого в роки війни проходили три оперативно-стратегічні операції за участю військ трьох фронтів і десяти армій. Активну участь у боях брали понад 400 тисяч наших земляків. 270 тисяч з них були удостоєні бойових нагород. 252 харків`янина стали Героями Радянського Союзу.

Харків у результаті війни виявився одним з найбільш зруйнованих міст у Європі. Були знищені десятки пам`яток архітектури, вивезені до Німеччини численні художні цінності, зокрема картини і гравюри Рубенса, Веласкеса, Дюрера, Ван Дейка з художнього музею. У Будинку проектів (нині нова будівля університету) були знищені всі перекриття, які були дерев`яними, і повністю зруйновано крило, з боку зоопарку. Не підлягали відновленню перший у світі Палац піонерів, Центральний будинок РСЧА, Пасаж і вся забудова спуску Халтуріна, готель «Червоний», будинок КП(б)У, музей імені Сковороди, Південний вокзал та безліч інших. Було знищено півтора мільйона квадратних метрів житла. У зоопарку перед війною жили понад 5000 тварин, а після звільнення в серпні 1943 їх залишилося менше ста п`ятдесяти. Загальний збиток місту становив 33,5 мільярда рублів. Постійне населення міста зменшилося мінімум на 700 тисяч осіб. До серпня 1943 року населення Харкова становило всього близько 190 тисяч осіб.

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