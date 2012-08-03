У Харкові вже місяць протестують проти мовного закону

Харків. 3 серпня. УНІАН. У Харкові на площі Свободи навпроти Будинку Рад уже місяць триває безстрокова акція протесту проти прийнятого 3 липня Верховною Радою України закону «Про засади державної мовної політики».

Про це кореспондентові УНІАН повідомив організатор акції протесту Дмитро Пилипець.

Він наголосив, що учасники протесту, незважаючи на те, що закон підписав спікер Верховної Ради Володимир Литвин, збираються продовжувати акцію. «Ми залишаємося стояти далі, не збираємося розходитися. Ми спілкуємося з людьми і вони говорять, що це ефективно, що це впливає. Люди просто бачать, що є спротив», - сказав Д.Пилипець.

Він також наголосив, що люди продовжуватимуть протест, навіть якщо мовний закон підпише Президент України Віктор Янукович.

«Якщо підпише Президент, будемо й надалі продовжувати акцію, думаю, нам потрібно стояти до 28 жовтня (день парламентських виборів – УНІАН), висловлювати протест. А далі, можливо, акція переросте у виборчий майдан», - припустив Д.Пилипець.

Активіст зазначив, що вчора учасники акції протесту долучилися до кампанії «Помста за розкол країни» й, розклеюючи та роздаючи листівки, почали вести «роз’яснювальну роботу» щодо того, чому неможна голосувати за кандидата від Партії регіонів на виборчому окрузі №168 у Харкові Валерія Писаренка.

«Цей депутат-тушка голосував за мовний законопроект Кідалова-Калесніченко, не виконав передвиборчих обіцянок, причетний до земельних оборудок, під час його агітаційної кампанії активно застосовується підкуп виборців, адмінресурс», - пояснив він.

Д.Пилипець також зазначив, що учасники акції на площі Свободи на сьогодні вже зібрали понад 4 тисячі підписів харків’ян під вимогою до В.Януковича накласти вето на мовний закон.

Д.Пилипець зазначив, що учасники протесту 24 серпня планують біля пам’ятника Т. Шевченку провести концерт та вишиванкову ходу з нагоди Дня незалежності України.

Як повідомляв УНІАН, акція протесту проти прийняття мовного закону розпочалася в Харкові вночі 3 липня. Тоді громадські активісти намагалися встановити на площі Свободи намети. На трьох учасників акції були складені по два адміністративні протоколи на кожного: за проведення несанкціонованої акції протесту та за непокору працівникам правоохоронних органів.

20 липня журналістка місцевого Інтернет-видання «Справжня варта» Жанна Титаренко оголосила голодування на знак протесту проти ухвалення мовного закону. Голодування тривало три дні. Ж.Титаренко з площі Свободи забрала карета швидкої допомоги.