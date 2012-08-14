Прокурори хочуть допитувати Тимошенко з допомогою відеоконференції

Харків. 14 серпня. УНІАН. Сторона обвинувачення вважає відеоконференцію прийнятним способом ведення судового процесу над екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко у справі корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на брифінгу представник державного обвинувачення Марина Капінос, коментуючи сьогоднішнє рішення Київського районного суду Харкова.

Вона заявила, що «за відсутності підсудної ми розпочинати судовий процес не будемо».

На її думку, проведення судових засідань за допомогою відеоконференції - «це найприйнятніший спосіб» ведення суду, який дозволятиме задавати запитання підсудній, «яка не хоче їхати до суду».

М.Капінос зазначила, що стороні обвинувачення відомо про кілька заяв Ю.Тимошенко щодо незгоди на відеоконференцію, але до цього «вказані заяви не були затребувані судом… Суд лише сьогодні задовольнив прохання обвинувачення».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 серпня, Київський районний суд Харкова переніс розгляд справи Ю.Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергосистеми України» на 11 вересня.

Суддя Костянтин Садовський зазначив, що суд задовольнив прохання прокурорів звернутися до Ю.Тимошенко, щоб вона дала згоду на проведення судової відеоконференції.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.