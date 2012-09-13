Автор мовного закону пояснив прокатну арифметику фільмів

Харків. 13 вересня. УНІАН. Верховна рада України ухвалила закон про підтримку українського кінематографа, яким до 2015 року звільнила україномовні фільми від сплати податку на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові повідомив народний депутат України від Партії регіонів, один із авторів мовного закону Вадим Колесниченко, відповідаючи на запитання журналістів про те, як, зважаючи на прийнятий Закон України «Про засади державної мовної політики», держава буде підтримувати та стимулювати розвиток української мови.

«Сьогодні дійсно кінематограф може працювати на різних мовах, але ми не бачимо навалу російських фільмів чи російськомовних версій. Чому? Тому що в Україні ухвалений закон про підтримку українського кінематографа, який говорить про те, що до 2015 року фільми українською мовою або з українським перекладом звільняються від ПДВ», - сказав В.Колесниченко.

За його словами, відтепер кінопрокатники можуть самостійно вирішувати, якою мовою запускати кінокартини в прокат.

«Прокатники зараз зважують, що вигідніше: запустити фільми російською мовою в місцях, де проживає компактно російськомовне населення і за рахунок обсягу отримувати більшу кількість грошей і компенсувати ПДВ, або продовжувати прокат українських фільмів в україномовній версії, заробляючи на тому, що вони не платять ПДВ. Все обраховується гривнями», - зазначив В.Колесниченко.