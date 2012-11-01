Устаткування харківського аеропорту пройшло сертифікацію в ICAO

Харків. 1 листопада. УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» продовжує процес сертифікації устаткування, встановленого тут після реконструкції, згідно з міжнародними стандартами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту, так, системі для автоматичного заходу на посадку повітряних суден (ILS - Instrument landing system) днями була присвоєна перша категорія ICAO.

«Під час підготовки нашого аеропорту до прийому гостей Євро-2012 перед нами стояло завдання оснастити повітряні ворота Слобожанщини найпередовішими технологічними рішеннями, що існують у галузі цивільної авіації. Тому нова злітно-посадкова смуга обладнана потужною системою автоматичного заходу літаків на посадку. Вона дозволяє пілотам заходити на посадку в умовах поганої видимості - наприклад, під час сильних опадів або туману», - сказав у своєму коментарі Володимир Васильченко, генеральний директор компанії «Нью Системс АМ» (компанія-оператор Міжнародного аеропорту «Харків», входить до групи DCH Олександра Ярославського).

Традиційно, процес сертифікації устаткування займає достатньо тривалий час. Присвоєна категорія ICAO є лише одним з етапів роботи у цьому напрямку. Найближчим часом Міжнародним аеропортом «Харків» будуть підготовлені документи для отримання другої категорії для системи ILS, повідомив В.Васильченко.

Довідка УНІАН. Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO - International Civil Aviation Organization) - спеціалізована установа ООН, що встановлює міжнародні норми цивільної авіації і координує її розвиток з метою підвищення безпеки та ефективності.

Міжнародний аеропорт «Харків» - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструйований в рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи по футболу 2012 р. Масштабний проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція Міжнародного аеропорту «Харків» здійснена у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.Ярославського в проект становить $107,2 млн. (аеровокзальний комплекс і прилегла території). Сума фінансування, виділеного з Державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу, - $191,3 млн.