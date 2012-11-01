У Сумській області розбилися чотири студенти юракадемії, один - насмерть

Харків. 1 листопада. УНІАН. У Сумській області в середу, 31 жовтня, близько 14.00 на автошляху Суми-Полтава в ДТП розбилися чотири студенти Харківської юридичної академії, один - насмерть.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ Сумської області, 20-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer не обрав безпечну швидкість руху, не врахував погодних умов, унаслідок чого не впорався з керуванням і допустив наїзд на праве узбіччя з подальшим перекиданням автомобіля.

В результаті дорожньо-транспортної події водій загинув на місці, його два пасажири одержали тілесні ушкодження.

Під час з`ясування обставин події було встановлено, що чотири студенти факультету прокуратури Харківської юридичної академії в Харкові орендували автомобіль для поїздки до Сум. Коли вони поверталися назад, потрапили під дощ, проте водій не знижував швидкості. На 55 км автодороги Суми-Полтава в Тростянецькому районі автомобіль з`їхав на праве узбіччя і перекинувся. Під час перекидання іномарки її водій випав з автомобіля і від одержаних тілесних ушкоджень помер на місці аварії. Двох пасажирів, 20 і 17 років, з тілесними ушкодженнями госпіталізували до Тростянецької центральної районної лікарні. Третій пасажир був пристебнутий ременем безпеки, тому тілесних ушкоджень не одержав, хоча і сидів на передньому пасажирському сидінні.

Під час огляду автомобіля було встановлено, що легковик одержав значні механічні пошкодження, а стрілка спідометра завмерла на позначці 150 км/год.