Під перейменування потрапила й одна з вулиць Московських.

Київрада перейменувала низку столичних вулиць, зокрема й одну з вулиць Московських та вулицю Народного ополчення.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні депутати своєю більшістю підтримали перейменування низки вулиць та провулків столиці.

Так, вулиця Московська, що в Солом'янському - Голосіївському районах міста Києва, в селищі Жуляни (ще є вул. Московська в Печерському районі Києва), тепер матиме ім’я Григорія Гуляницького - військового, громадського діяча, шляхтича, учасника українсько-московської війни, міжусобних воєн часів Руїни.

Вулиця Народного ополчення (Солом’янський район) тепер матиме назву Святослава Хороброго - правителя Київської Русі із династії Рюриковичів, єдиного сина київського князя Ігоря та княгині Ольги.

Вулицю Молодогвардійську в цьому ж районі перейменовано на вулицю Володимира Сікевича (український військовий, громадський діяч, генерал-хорунжий армії УНР). А вулицю Петра Заломова - на вулицю Феофіла Яновського (український лікар, доктор медицини, професор, дійсний член Всеукраїнської академії наук).

У Святошинському районі перейменовано:

вулицю Миколи Кузнєцова на вулицю Олеся Бабія (українського поета, літературознавця, автора тексту військового маршу "Зродились ми великої години");

на вулицю (українського поета, літературознавця, автора тексту військового маршу "Зродились ми великої години"); вулицю Костюка на вулицю Професора Ейхельмана (науковець-юрист, політик, громадський діяч, автор проекту Конституції - Основних Державних Законів Української Народної Республіки 1921 року);

на вулицю (науковець-юрист, політик, громадський діяч, автор проекту Конституції - Основних Державних Законів Української Народної Республіки 1921 року); провулок Павленка - на провулок Мовчунівський (історична назва);

- на провулок (історична назва); вулицю Павленка - на вулицю Христини Сушко (княгиня Трубецька-Долгорука, військовий медик, учасниця Визвольних змагань 1917-1921 рр.).

У Шевченківському районі нові назви отримали:

провулок Невський - тепер це провулок Нивський (історична назва);

- тепер це провулок (історична назва); вулиця Цулукідзе - перейменовано на честь української письменниці Наталі Забіли .

У Дарницькому районі нову назву отримала вулиця Малоземельна - тепер вона буде вулиця Алімпія Галика (київський живописець і гравер, ієромонах).

Читайте такожРосіяни зібралися будувати у Криму нове курортне містоА вулиця Курнатовського, що пролягає у Дніпровському та Деснянському районах, відтепер матиме ім’я Остафія Дашкевича (частиною істориків згадується як організатор козацьких загонів, засновник та перший кошовий отаман Війська Запорізького).

Нові назви безіменних об'єктів

Окрім того, Київрада дала назви чотирьом безіменним об'єктам міської інфраструктури. Так, іменем поета, історика та громадського діяча Миколи Костомарова названо проїзд від вул. Професора Підвисоцього до житлового комплесу "Новопечерські липки".

Кловською назвали площу на перетині вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова.

Також Київрада сьогодні присвоїла площі в Солом'янському районі, що на перетині проспекту Відрадний та вулиці Героїв Севастополя, назву Відрадна.

У Подільському районі скверу на розі Андріївського узвозу та вулиці Боричів Тік присвоїли ім’я загиблого в АТО у 2016 році воїна-добровольця, українського співака Василя Сліпака.

Як повідомляв УНІАН, раніше Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до місцевої влади з вимогою увідповіднити до правопису та вимог мовного закону назви низки населених пунктів.

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Автор: Інна Андаліцька