Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться грандіозний суперфінал головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

За перемогу в шоу змагатимуться актор Артур Логай і Анна Кареліна, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан і Дмитро Дікусар і актор Костянтин Войтенко з Роксоляною Маланчук. Недільним вечором пари фіналістів покажуть по три танці.

Першим пари продемонструють улюблений танець глядачів, які зможуть вибрати його завдяки голосуванню в соцмережах шоу "Танці з зірками". Другий танець - улюблений танець суддів. Третім пари станцюють фрістайл під живе виконання улюблених хітів українськими зірками. Співак і фронтмен групи Kadnay Дмитро Каднай, який залишив шоу за крок від півфіналу, заспіває хіт "Discogirl" під виступ Артура Логая і Анни Кареліної, фронтвумен групи Kazka і співачка Олександра Заріцька підтримає Ольгу Харлан і Дмитра Дікусара, а МELOVIN заспіває під виступ Роксоляни Маланчук і Костянтина Войтенко свою нову пісню "Кіт і драма".

Читайте такожЧерез 19 років: Віра Брежнєва в новому кліпі повторила образи з "ВІА Гри"Спеціальними гостями шоу стане група MOZGI з новим хітом Zavtra, співачка Джамала і випускник шоу "Голос країни" LAUD. Очікує на телеглядачів і атмосферний номер-відкриття, в якому візьмуть участь всі пари сезону, судді і ведучі шоу.

До традиційної трійки суддів приєднається телеведуча і учасниця шоу "Танці з зірками" Леся Нікітюк. А ось зустрічати пари на балконі буде ведуча шоу "Світське життя" Катерина Осадча.

Які ще сюрпризи чекають на телеглядачів, дивіться у неділю о 21: 00.

Нагадаємо, голосування за улюблені пари відкрито весь тиждень. Всі голоси, які телеглядачі відправляли за пари минулого ефіру, будуть додані до результатів голосування на цьому тижні і до результатів суперфіналу. У неділю традиційно за кожен танець судді виставлятимуть свої оцінки, які додадуться до голосування телеглядачів. Переможе та пара, у якої буде найбільша сума балів.

Щоб підтримати свого фаворита, відправляйте смс з номером пари на короткий номер 7914 і телефонуйте за номером 0900 900 0XX, де ХХ - код пари! Також віддавайте свої суперголоса в Мобільних додатках 1 + 1 video і Київстар ТВ!

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Автор: Діана Могилєвич