Співачка заспівала про своє минуле і майбутнє.

Відома співачка Майлі Сайрус випустила нову пісню Used To be Young, в якій відверто розповіла про своє минуле. Також вона вже представила кліп до нового треку.

"Ця пісня про те, як поважати тих, ким ми були, любити тих, ким ми є, і вітати тих, ким ми станемо. Пишаюся, коли роздумую про минуле, і радію, коли думаю про майбутнє. Я вдячна моїм вірним шанувальникам, які щодня роблять мої мрії реальністю. Щиро вдячна за стабільність вашої незмінної підтримки. Ця пісня для вас", - написала співачка, говорячи про свою нову роботу.

У кліпі Сайрус оголила душу. Вона стояла прямо перед камерами і співала про своє життя. При цьому співачка насилу стримувала сльози. В один момент вона розплакалася.

"Я знаю, що раніше я була божевільною. Все заплутано, але, боже, як було весело. Я знаю, що раніше я була дикою. Це тому, що я була молодою", - співала Сайрус.

Майлі Сайрус - кліп на пісню Used To Be Young

Реакція мережі

Відео за добу зібрало майже 6 мільйонів переглядів. Йому вже пророкують неймовірний успіх. Зворушлива пісня вразила фанів. У коментарях під кліпом вони пишуть:

"Ця пісня звертається до всіх особливостей мене, які я ненавидів, тому що люди завжди кажуть, що бути диким і божевільним — це не добре. Тепер я знаю, що це нормально. Ми всі були молоді! Найкраще залишатися молодим. Ніякого жалю. Дякую, Майлі"

"Майлі не схожа ні на кого іншого. Справжня легенда"

"Дякую за цю нову пісню! Я переживаю новий етап свого життя, і для мене ці слова - майже гімн".

