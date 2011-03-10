Мешканці Львівщини почали скаржитись на ДАІ через SMS-ки

Львів. 10 березня. УНІАН. За час роботи СМС-служби в управлінні ДАІ у Львівській області шестеро людей скористалися можливістю надіслати повідомлення, аби поінформувати працівників ДАІ про ситуації, з якими вони зіштовхнулися.

Як повідомили УНІАН у обласному ДАІ, четверо громадян надсилали повідомлення, у яких просили надати допомогу у результаті ДТП. Ще один громадянин в СМС-повідомленні поінформував про те, що об’їзна дорога біля села Зимна Вода Пустомитівського району – у жахливому стані і просив ужити заходів на усунення цієї проблеми.

Також надійшло через службу СМС повідомлення про те, що інспектор ДАІ С. «чергував на власному автомобілі».

Усі вищевказані повідомлення були одразу ж перевірені. Була надана допомога тим громадянам, які за нею зверталися унаслідок потрапляння у ДТП. Щодо іншого повідомлення, яке стосувалося несення служби інспектора ДАІ, то було проведено службову перевірку.

В усіх повідомленнях, які надійшли на СМС-службу управління ДАІ у Львівській області, громадяни вказали свої ініціали та контактні номера телефонів.

Нагадуємо, що на вимогу Департаменту Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України в управлінні Державтоінспекції у Львівській області протягом місяця працює служба СМС-повідомлень для громадян, які зіштовхнулися з певними проблемами, які стосуються роботи Державтоінспекції.

Для того, аби повідомити в УДАІ про ту чи іншу проблему, людині потрібно набрати текст повідомлення, у якому, окрім іншого, вказати свої ініціали, місце проживання, контактний номер телефону та відправити його за допомогою СМС на номер телефону +38091 96 99 049.

Разом з тим повідомляємо, що учасники дорожнього руху також можуть телефонувати на номер «гарячої лінії» УДАІ Львівської області – (032) 234 09 32.

Наголошуємо, що громадяни, які надсилатимуть СМС-повідомлення чи телефонуватимуть на «гарячу лінію», заявляючи про неправомірні дії з боку працівників Державтоінспекції (вимагання, отримання хабара, побиття та інше), повинні пам’ятати, що відповідно до статті 383 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за надання завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину.