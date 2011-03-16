26% львів’ян вважає себе «кавоманами», - соцопитування

Львів. 16 березня. УНІАН. 34% мешканців Львова не вживають кави. Такі результати дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у лютому. Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Рейтингу».

Окрім цього, дві третини львів’ян у віці від 16 років вживають каву принаймні один раз на день: 15% вживають каву три і більше разів на день, 22% - два рази на день, 29% - один раз на день.

Найчастіше вживають каву львів’яни середнього віку від 26 до 45 років. Значно рідше – люди похилого віку.

60% респондентів, які вживають каву вказали, що п’ють цей напій, скоріше щоб збадьоритися. Натомість 32% - скоріше за звичкою. Об’єктивно що, серед тих, хто п’є каву скоріше за звичкою – частота добового споживання кави є вищою ніж серед тих, хто п’є каву просто щоб збадьоритися.

Попри значне місце кави у житті львів'ян, лише 26% з них вважають себе «кавоманами», тоді як 70% - такими себе не вважають. Люди, які вживають цей напій скоріше за звичкою, вважають себе «кавоманами» більше, ніж ті, хто п’є каву аби просто збадьоритися.

Отримання звання «кавомана» прямо пропорційне середньодобовій кількості випитих філіжанок цього напою: серед респондентів, які п’ють каву три і більше разів на день, «кавоманів» аж 60%, серед тих, хто п’є каву двічі на день – 26%, один раз на день – лише 9%.

Не оминуло дослідження і теми умовного «протистояння кави і чаю». Отже 21% львів’ян найчастіше вживають все таки каву, 30% - споживають чай і каву в однаковій мірі. А от 48% львів’ян віддають перевагу все таки чаю.

Львів – європейське місто і віддавши перевагу одній культурі, тут в жодному разі не забувають і про інші. Тому ми не будемо підводити підсумок хто перемагає: кава чи чай, зазначивши, що лише 2% львів’ян не вживають жоден з цих напоїв.

Дослідження проводилося 19-28 лютого у Львові. Методом інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face) було опитано 827 респондентів віком від 16 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження для значень близьких до 50% похибка становить не більше 2,7%, для значень близьких до 30% - не більше 2,3%, для значень близьких до 10% - не більше 1,6%.