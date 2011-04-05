Василь Іванчук переміг у номінації «Разом з олімпійцями»

Львів. 5 квітня. УНІАН. На урочистій церемонії «Герої спортивного року» 31 березня відзначено найкращих спортсменів 2010-го року. У номінації «Разом з олімпійцями» перемогу здобула збірна України з шахів, переможниця Всесвітньої шахової Олімпіади. У складі шахової збірної й відомий львівський шахіст – Василь Іванчук.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, відбір переможців відбувався у кілька етапів. На стартовому етапі свої голоси за номінантів віддали представники загальнонаціональних та регіональних ЗМІ – участь у голосуванні взяла рекордна кількість спортивних журналістів (302 особи з усіх 27 регіонів країни). Згодом серед обраних претендентів легендарні українські атлети різних часів – члени Академії спорту – таємним голосуванням визначили лауреатів, імена яких країна дізналася в останній день березня під час церемонії «Герої спортивного року».

Збірна України з шахів виграла Всесвітню шахову олімпіаду, яка відбулась в м. Ханти-Мансійську (Росія) восени 2010 року. У змаганнях брало участь більше 150 команд.

У склад чоловічої збірної України з шахів увійшли: Василь Іванчук, Руслан Пономарьов, Павло Ельянов, Захар Єфименко, Олександр Моїсеєнко. Капітан - міжнародний гросмейстер Володимир Тукмаков.

На перемогу у номінації «Разом з олімпійцями», де відзначали найкращих у неолімпійських видах спорту, також претендували чемпіонка світу і Європи з сумо Аліна Бойкова та чемпіон світу, Європи, переможець Всесвітніх ігор з єдиноборств у панкратіоні Олександр Висоцький.

Василь Іванчук - міжнародний гросмейстер, заслужений майстер спорту України, проживає у Львові. Завойовані шахові титули: чемпіон світу з бліцу 2007, Олімпійський чемпіон у складі збірної України 2004, учасник матчу за звання чемпіона світу ФІДЕ-2001, Олімпійський чемпіон у складі збірної України 2010, неодноразовий переможець міжнародних турнірів.