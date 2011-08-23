На Львівщині без світла залишилося 12 населених пунктів

Львів. 23 серпня. УНІАН. 22 серпня ввечері сильні грози призвели до перерв у електропостачанні споживачам ПАТ „Львівобленерго”.

Як повідомили УНІАН у відділі корпоративних зв’язків ПАТ “Львівобленерго”, внаслідок стихії було знеструмлено 4 повітряні лінії електропередачі напругою 10 кВ у Жовківському районі електромереж, 97 трансформаторних підстанцій, 8 населених пунктів повністю та 4 частково. В тому числі частково без електропостачання залишилось місто Жовква.

Працівники ПАТ „Львівобленерго” здійснюють необхідні заходи для відновлення електропостачання споживачам.

На ранок 23 серпня 2011 року у Жовківському районі залишаються знеструмленими 66 трансформаторних підстанцій, 6 населених пунктів повністю та 4 частково, в тому числі частково місто Жовква.

Крім цього, в ніч з 22 на 23 серпня 2011 року негода призвела до перерв у електропостачанні в Турківському районі.

На ранок 23 серпня 2011 року внаслідок грози в Турківському районі знеструмлено 1 повітряну лінію електропередачі 10кВ, 12 трансформаторних підстанцій, 3 населені пункти повністю.

Ліквідація наслідків стихії продовжується.