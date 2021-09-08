Повінь накрила центральну частину Мексики. Вже є загиблі.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Як повідомляється, через потужні зливи в штаті Ідальго вийшла з берегів найбільша річка і затопила кілька населених пунктів.
В результаті повені пошкоджено понад 2000 будинків. Місцевим жителям рекомендують евакуюватися.
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За даними BBC, до рятувальних робіт були залучені військові.
Президент Мексики закликав жителів низинних районів перебратися в притулки або залишатися з родичами та друзями в більш безпечних місцях.
Як повідомляється, понад 30000 людей постраждали від повені.
За словами влади, дві людини загинули.
Як повідомляв УНІАН, у Мексиці в Інституті соціального забезпечення через відключення системи подачі кисню померли 16 пацієнтів. Пізніше їх кількість збільшилася до 17.
Лікарню затопило в результаті розливу річки Тула. Під час повені там перебували 104 співробітники інституту і 56 пацієнтів.
Вода потрапила в приміщення, де знаходяться системи енергопостачання і подачі кисню. Через це стався збій.